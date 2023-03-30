Сексуальный голод. Почему во время войны украинцы стали чаще изменять партнерам — объясняет сексолог 30 марта, 10:07 Эксклюзив NV Измена во время войны — достаточно частая проблема с обеих сторон, уверяют специалисты (Фото:Alex Chan Tsz Yuk / SOPA / Sipa via Reuters)

Психолог-сексолог Татьяна Славина рассказывает, как во время войны надо относиться к изменам

Больше половины украинских пар уже год как живут порознь из-за войны. Это не лучшим образом сказывается на их совместной сексуальной жизни и толкает партнеров к поискам лучших вариантов. Чем это грозит счастливым семьям рассказывает NV сексолог Татьяна Славина.

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«Это сейчас достаточно частая проблема с обеих сторон, но и она зависит от качества отношений, — рассказывает специалистка. — Ту потребность, которую человек не мог раньше закрыть в своей семье, он сейчас может получить по-другому и довольно легко. Более того: для многих людей система ценностей в жизни очень сильно поменялась за войну. Появляется потребность не просто формальных отношений, а близких отношений. Появляется потребность не просто иметь секс, а хочется тепла».

По мнению Славиной, первая причина измен во время войны — физиологическая. «Это элементарная потребность в сексе, в наличии сексуального желания и сексуальной неудовлетворенности, — объясняет сексолог. — Потребность снять стресс рождает поиск ярких впечатлений на стороне — это момент ухода от реальности в любовную эйфорию. Но на семье он может не сказаться, если причина только физиологическая».

Однако если между партнерами были дисгармоничные отношения, постоянные конфликты, нарушение эмоциональности, чувство одиночества, негатив, продолжает Славина, возникает большая предрасположенность к расставанию.

«Здесь уже будет измена, основанная на романтическом голоде: на поиске лучшего варианта для женщин и восстановлении маскулинности для мужчин, — говорит сексолог. — В этом моменте отношения скорее всего будут разваливаться и может даже сформироваться новая семья».





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