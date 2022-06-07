«Боятся контрнаступления». Глава ОВА объяснил, почему армия РФ обстреливает Сумскую область 7 июня, 12:36 Цей матеріал також доступний українською В районе Сумской области российские войска ведут огонь на опережение (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Российские оккупационные войска укрепляют и усиливают линию границы в районе Сумской области, боятся Вооруженных сил Украины и ведут огонь на опережение.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он объяснил, с чем связывает интенсивные обстрелы со стороны России.

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«Во-первых, это их страх того, что будет какое-то контрнаступление. Возможно, это для оттягивания сил обороны от зоны активных боевых действий. Но то, что мы видим, что они со своей стороны укрепляют границы, окапываются, минируются. Это говорит о том, что они тоже боятся наших военных и, скорее всего, это огонь на опережение. Они „прощупывают“ нашу огневую силу, но ответный огонь практически не открывается. Лишь несколько раз открывался ответный огонь», — сказал глава ОВА.

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По словам Живицкого, российские войска укрепляют и усиливают линию границы, но он не видит группировок, которые смогут прорвать границу.

7 июня российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли город Середина-Буда в Сумской области.

Живицкий рассказал, что все «прилеты» были в частный сектор, обстреляли жилые дома. Есть один раненый.

«Сначала это был обстрел из минометов Середино-Будской громады. После этого начался обстрел, предварительно из САУ. Из минометов было семь-восемь приходов и пять приходов из самоходной артиллерийской установки. Это была тяжелая артиллерия. В результате обстрела возник пожар, сгорели несколько жилых домов, повреждены хозяйственные постройки», — отметил он.



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