«Будут делать картинку». Контрнаступление ВСУ разрушило планы оккупантов и псевдореферендумы их не спасут — Лисянский 20 сентября, 21:35 Эксклюзив НВ Оккупанты в Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Правозащитник Павел Лысянский в эфире Радио НВ рассказал, что считает инсценировкой парад заявлений по проведению 23−27 сентября псевдореферендумов о вхождении в состав РФ нескольких временно оккупированных областей Украины.

Лисянский считает, что эти намерения не стоит воспринимать всерьез:

«Реагировать не нужно. Они же это будут проводить для картинки. Фактически никаких псевдореферендумов не будет. Какой референдум может быть в разбитой российскими снарядами Попасной или Мариуполе, или в Северодонецке, где даже электричества нет. Картинку будут делать из завезенных россиян или коллаборантов. Купят и кого то привезут из Российской Федерации».

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По словам эксперта, деоккупация Харьковской области привела к массовым бегствам оккупантов и коллаборантов из Донецкой и Луганской областей:



«Они это планировали, но начали делать с фальстартом. Я лично видел их планы проведения агитационных мероприятий по референдумам. Эти мероприятия планировались провести до конца сентября 2022 года. Украинское контрнаступление сломало их планы».

Лисянский также рассказал, что пограничная служба ФСБ РФ начала перекрывать границу. В результате для сепаратистов решение проводить референдумы, по словам эксперта, стало единственной надеждой для сторонников и руководителей самопровозглашенных республик.

«Они не осознали свою ошибку, которая заключается в том, что даже если они завтра [псевдореферендумы] проведут — все равно будет поздно», — добавил Лисянский.

Российский диктатор Владимир Путин и его министр обороны Сергей Шойгу сегодня вечером обратятся к россиянам по поводу псевдореферендумов, сообщают СМИ РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «наивным шантажом» объявленные «референдумы».

Решение провести псевдореферендумы объявили в террористических организациях «ЛНР» и «ДНР» и коллаборанты во временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

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