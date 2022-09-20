«Будут делать картинку». Контрнаступление ВСУ разрушило планы оккупантов и псевдореферендумы их не спасут — Лисянский

20 сентября, 21:35
Эксклюзив НВ
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Оккупанты в Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты в Донецкой области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Правозащитник Павел Лысянский в эфире Радио НВ рассказал, что считает инсценировкой парад заявлений по проведению 23−27 сентября псевдореферендумов о вхождении в состав РФ нескольких временно оккупированных областей Украины.

Лисянский считает, что эти намерения не стоит воспринимать всерьез:

«Реагировать не нужно. Они же это будут проводить для картинки. Фактически никаких псевдореферендумов не будет. Какой референдум может быть в разбитой российскими снарядами Попасной или Мариуполе, или в Северодонецке, где даже электричества нет. Картинку будут делать из завезенных россиян или коллаборантов. Купят и кого то привезут из Российской Федерации».

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По словам эксперта, деоккупация Харьковской области привела к массовым бегствам оккупантов и коллаборантов из Донецкой и Луганской областей:

«Они это планировали, но начали делать с фальстартом. Я лично видел их планы проведения агитационных мероприятий по референдумам. Эти мероприятия планировались провести до конца сентября 2022 года. Украинское контрнаступление сломало их планы».

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Лисянский также рассказал, что пограничная служба ФСБ РФ начала перекрывать границу. В результате для сепаратистов решение проводить референдумы, по словам эксперта, стало единственной надеждой для сторонников и руководителей самопровозглашенных республик.

«Они не осознали свою ошибку, которая заключается в том, что даже если они завтра [псевдореферендумы] проведут — все равно будет поздно», — добавил Лисянский.

Российский диктатор Владимир Путин и его министр обороны Сергей Шойгу сегодня вечером обратятся к россиянам по поводу псевдореферендумов, сообщают СМИ РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «наивным шантажом» объявленные «референдумы».

Решение провести псевдореферендумы объявили в террористических организациях «ЛНР» и «ДНР» и коллаборанты во временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Редактор: Анаид Агаджанова

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Теги:   ДНР ЛНР ФСБ Псевдореферендум Псевдореспублика Контрнаступление Радио НВ Война России против Украины деоккупация

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