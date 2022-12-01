Российским оккупантам запретили подгонять эшелоны с техникой и боеприпасами близко к линии фронта из-за ударов ВСУ — Генштаб 1 декабря, 15:10 Войска РФ боятся точных ударов ВСУ по эшелонам с техникой и боеприпасами (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Руководство оккупационных войск РФ запретило российским военным подгонять эшелоны с техникой и боеприпасами близко к линии фронта после ударов ВСУ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов на брифинге.

«По имеющейся информации, учитывая потери, командующий группировкой оккупационных войск генерал Суровикин отдал приказ о запрете проводить любые разгрузочные и загрузочные работы на железнодорожном транспорте с техникой и боеприпасами на расстоянии ближе 100 км до линии боевого столкновения», — отметил он.

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Громов добавил, что такое решение было принято после точных ударов украинских военных по важным целям, которые разорвали логистические цепочки снабжения оккупантов.

С начала лета украинские военные бьют по пунктам снабжения оккупантов и вражеским складам с боеприпасами, нанося точные удары.

18 октября украинские морпехи уничтожили два хранилища с боеприпасами российских оккупантов.

Нередко появляются сообщения о детонации боеприпасов на складах войск РФ на востоке и юге Украины, а также в приграничных областях России.

