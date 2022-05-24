«Пусть разведчики РФ поработают». Поставят ли Украине оружие, которым можно будет ударить по Крымскому мосту — Самусь 24 мая, 15:33 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Крымский мост (Фото:Anton Romanko/www.flickr.com)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио НВ переадресовал российским разведчикам вопрос, получит ли Украина оружие, которым можно было бы нанести удар по Крымскому мосту.

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«Давайте этот вопрос оставим для брифинга Главного разведывательного управления РФ. Пусть [им] задают вопросы, генералы требуют от их разведчиков получения точной информации. А мы им этого не скажем. Пусть поработают все-таки. Миллиард евро они получают за газ из Европы — они могут завербовать фактически каждого украинца», — отметил Самусь.

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В то же время эксперт объяснил, почему для Украины было бы важно разрушение Крымского моста:

«Этот мост играет ключевое значение, потому что через него идет поставка ко всей южной группе войск, которая находится под Херсоном, Мелитополем. <...> Разрушение [Крымского моста], прекращение его функционирования важно для украинской армии, если мы говорим о деоккупации юга Украины».

Крымский мост точно будет разрушен в будущем, это лишь вопрос времени, заявил 8 мая советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о том, что Украина при возможности ударит по Крымскому мосту.

А вот экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк убежден, что такое поражение российской инфраструктуры сейчас не ко времени.

Крымский мост — это мост через Керченский пролив, соединяющий Российскую Федерацию с оккупированным им полуостровом. Через него РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг материковой Украины. Об этом рассказывал нардеп Роман Костенко. В интервью НВ он отметил: «Было бы хорошо, чтобы наши партнеры обеспечили нас чем-то таким, чем бы мы могли до [Крымского моста] достать. Это бы решило многие наши вопросы».

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