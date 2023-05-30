В Воздушных силах объяснили, как распространение фото обломков ракет вредит Украине 30 мая, 05:56 В небе над видно следы сбитой ракеты в Киеве, 29 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Обнародование в соцсетях и медиа обломков ракет может России определить, каким типом вооружения украинские силы ПВО отработали по вражеским целям.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.



«Если обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение, скажем, тот же Patriot или ракета NASAMS, соответственно, враг понимает, каким типом вооружения мы отработали в том или ином месте», — рассказал Игнат.

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По его словам, фотографии обломков ракет РФ также может использовать для своей пропаганды, показывая, что якобы «украинские националисты» зенитными ракетами западного образца «ударили» по своим же домам, по своим жителям".

Накануне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, а также сам руководитель ОП Андрей Ермак возмутились, что мэр Киева Виталий Кличко и некоторые блогеры опубликовали фото сбитой в Оболонском районе столицы российской ракеты во время воздушной тревоги.