Зеленский объяснил, почему власти не раскрывают потери украинской армии в войне с РФ 11 мая, 13:39 Похороны украинского военного, погибшего в борьбе с оккупационной армией РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у власти есть все цифры потерь украинской армии в войне с РФ, но не раскрывать эту информацию — общее решение всех военных.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

«Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, жертвы, к сожалению, ранены. Нам не все равно, сколько людей ранено и сколько людей погибло», — отметил он.

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Зеленский добавил, что украинские власти также знают количество пленных.

«Мы понимаем, сколько людей, которых сейчас с нами нет. Имеется соответствующее решение государства. Мы будем следовать этому решению», — резюмировал президент.

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В начале года министр обороны Украины Алексей Резников озвучил ежедневные потери ВСУ и войск РФ на войне. Тогда он заявил, что каждый день в Украине ликвидируют «примерно 500−600» российских военных. В то же время, по словам министра обороны, ВСУ теряют в десять раз меньше человек.

С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационные войска РФ потеряли уже почти 197 тысяч своих военных. Официальные потери сил обороны Украины не разглашаются.

В апреле из секретных документов США стало известно, что Пентагон оценивал общие потери Украины и РФ в войне в 345 тысяч человек. При этом указывалось, что оккупанты теряют значительно больше людей.