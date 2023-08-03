«Не стремительно, как в Харьковской области». Как выглядит «схема» продвижения ВСУ на юге — Попович 3 августа, 10:41 NV Премиум Украинские военные в Запорожской области (Фото:REUTERS/Sergiy Chalyi)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV объяснил, каким образом выглядит продвижение Вооруженных сил Украины на юге.

Денис Попович военный эксперт, журналист

Ночью. Поскольку ночью мы имеем преимущество из-за того, что у нас больше приборов ночного видения, то есть тепловизоров и прочего. Выходим, начинаем разбирать минные заграждения.

Видео дня

А до того еще надо подавить артиллерией артиллерию противника. Поскольку, если саперы выходят на поле под артиллерией, то это живая мишень, как говорится, и это ничем хорошим не закончится.

Они расчищают минные поля, заграждения. На 100 метров, условно, продвигается наша пехота, закрепляется.

И на следующий день эта пехота берет на себя залпы российской артиллерии в ответ. Вылетают их дроны, работает их аэроразведка. На нас бросают с этих дронов бомбы.

Не одни же мы можем видеть видео о том, как наши дронщики попадают по танкам и по окопам. Так же такие видео распространяют и они (россияне — ред.), к сожалению. И такое тоже у них есть.

А потом ночью ситуация снова повторяется. Вот так вот мы и продвигаемся. Такая приблизительная схема продвижения.

Давайте мы ответим на вопрос: насколько быстро так можно продвигаться? И тогда станет ясно, почему продвижение не является у нас таким стремительным, как это было в Харьковской области в прошлом году.