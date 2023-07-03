Минобороны не закупает дроны Mavic, потому что их производит Китай — заместитель Резникова 3 июля, 15:47 Украинский военный тренируется управлять дроном в Запорожской области, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Министерство обороны Украины не может проводить закупки беспилотников Mavic из-за того, что их производит Китай.



Об этом в интервью LB.ua рассказал заместитель главы ведомства, основатель фонда Повернись живим Виталий Дейнега.

По его словам, эти беспилотники массово используют и защитники, и российские оккупанты. ВСУ их получают благодаря волонтерским фондам и частным инициативам.

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На вопрос о словах министра обороны Алексея Резникова, что якобы Mavic — «свадебные дроны», Дейнега ответил, что тот понимает: отказаться от них на поле боя невозможно и «коммуникационно сделал ошибку».

«Я не знаю, почему он это сказал, честно. Ладно, скажу как есть. Я видел, как он сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но насколько мне объяснили (и я склонен в это верить, хотя дроны — и это важно — не моя тема, я не занимаюсь дронами, по крайней мере пока), мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношений со Штатами. Как-то так», — заявил Дейнега.

Заместитель Резникова говорит, что сама фраза «свадебные дроны» принадлежит другому, «точно не менее известному человеку» и появилась не в Минобороны.

«Понимает ли он, что на самом деле роль Мавиков большая? Ну, он точно не думает, что она маленькая, если он сам за свои деньги для кого-то их покупал. Поэтому не знаю», — добавил Дейнега.

Дроны Mavic — разработка китайской частной компании DJI. Это квадрокоптеры на дистанционном управлении для видео- и аэрофотосъемки. Они помогают с точностью выявлять позиции врага, служат для разведки и штурмов.