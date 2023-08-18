Российские МиГ-31К взлетали вчера четыре раза. В Воздушных силах прокомментировали

18 августа, 09:38
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Истребитель МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Истребитель МиГ-31 (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

По всей территории Украины в четверг, 17 августа, четыре раза объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского го истребителя МиГ-31К, который может быть носителем аэробаллистической ракеты Кинжал. В Воздушных силах прокомментировали такую активность.

Заявление спикер ВС Юрий Игнат сделал в эфире телемарафона в пятницу, 18 августа.

Он напомнил, что ранее МиГ-31 неоднократно совершали полеты, которые длились более часа. По его словам, таким образом во время тренировок истребители отрабатывали топливо.

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«Вчера было просто больше взлетов, вероятно, — тренировочные полеты. Авиации, в частности летному составу, нужна поддержка постоянных летных навыков. Это взлет-посадка, выход на рубеж пуска ракет и тому подобное. Такие тактические приемы, которые применяются именно для этого типа самолетов», — рассказал Игнат.

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По его словам, если МиГ-31 с модификацией «К», это означает, что самолет может быть носителем Кинжала, поэтому силы противовоздушной обороны должны реагировать на опережение, а по всей территории Украины каждый раз объявляют воздушную тревогу. Учения не гарантируют, что россияне не осуществят пуск, добавил он.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Миг-31 Воздушная тревога Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат Х-47 Кинжал

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