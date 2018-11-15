Почему МИД Германии призвал закрыть сайт Миротворец

Закрыть за нарушение прав людей - в Министерстве иностранных дел Германии призвали Украину закрыть сайт Миротворец. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Пресс-секретарь ведомства отметил, что немецкая сторона возмущена публикацией списков лиц, деятельность которых расценена как антиукраинская. Причиной такой реакции стало внесение на веб-портал фамилии бывшего канлера ФРГ Герхарда Шредера. Последний ранее в интервью одному из немецких изданий заявил, что Европе следует признать аннексию Крыма Россией.
Сайт нарушает законодательство разглашением конфиденциальной информации
Как пояснил кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины, адвокат Виктор Бояров, из всего действующего законодательства сайт нарушает только разглашение частной информации. Однако ею пользуются радикальные элементы для преследования людей, которые находятся в этом списке, подчеркнул эксперт.
Европейская конвенция по правам человека гарантирует невмешательство в личную жизнь, рассказал правозащитник Александр Букалов. Он выразил мнение, что в Украине идет война, от которой страдают миллионы украинских граждан. В том числе и от тех людей, которые есть в списке Миротворца, добавил Букалов.
Миротворец используют как вспомогательный проект государстве, а также в политической борьбе, заявил политический комментатор Александр Солонтай. В 2014 году портал помогал бороться с проявлениями сепаратизма по всей стране. Сейчас можно увидеть, что Миротворец используют в политических спорах, добавил эксперт. По его мнению, управлять подобным сайтом должно государство.
Украинский МИД пока не прокомментировал заявление немецких коллег. Ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попал в список Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Миротворец.
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