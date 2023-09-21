«Нет таких механизмов». Садовый ответил на призывы купить ПВО для Львова 21 сентября, 00:02 Андрей Садовый (Фото:Павло Паламарчук)

Мэр Львова Андрей Садовый после призывов горожан купить «систему противовоздушной обороны, а не брусчатку» объяснил, что городской совет и лично он не имеют юридического права покупать оружие.

На своей странице в Facebook он отреагировал на пост в группе Львов украинский. В сообщении львовянин Тарас Муль призвал Садового купить для города ПВО.

Садовой объяснил, что такую закупку городские власти и лично он не могут осуществить, поскольку не имеют на это юридических прав.

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«Нет таких механизмов, которые позволили бы нам приобрести завтра Patriot. Если совсем просто, то Америка не продаст Львову ракеты, а Львов не сможет их принять. И это сейчас мы еще не говорим о цене», — подчеркнул городской голова Львова.

По его словам, он верит, что Patriot скоро будут во Львове, но обещаний в этом вопросе давать не может.