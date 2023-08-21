Зеленский о контрнаступлении: Было не с чем начинать раньше. Прошли бы несколько километров — погибли бы тысячи 21 августа, 06:10 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Украина не начала контрнаступление раньше, потому что Силам обороны не хватало вооружения, а без него были бы многотысячные потери. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции во время визита в Данию в воскресенье, 20 августа.

Его спросили, было ли «окно возможностей» для контрнаступления тогда, когда Киев ждал поставки тяжелого вооружения, а Россия тем временем окапывалась и минировала территории.

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По словам Зеленского, ВСУ не начинали мощных контрнаступательных действий, поскольку «было не с чем».

«Если у вас есть дефицит бронированной техники, дефицит танков, все очень просто. Вы просто потеряете людей. Погибнут тысячи. Вы пройдете один, два, три или пять километров, но вы потеряете тысячи людей, которые просто погибнут», — сказал президент.

Он подчеркнул, что с таким подходом невозможно было бы достичь главной цели Украины — деоккупации всей территории: «Мы ждали, пока у нас будут мощности», — добавил Зеленский.

Президент отметил, что россияне действительно успели заминировать много земель и возвести укрепления, однако оккупанты занимались этим еще с начала российского вторжения в 2014 году.

Контрнаступление ВСУ: что известно

В конце июля издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед». Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

16 августа ведомство сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Инфографика: NV