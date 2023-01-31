В ВСУ объяснили, почему контрнаступление на Лиманском направлении приостановилось 31 января, 14:02 Погода и ресурсы пока не способствуют контрнаступлению ВСУ на Лиманском направлении (Фото:Генштаб)

Украинские военные продолжают вести бои на Лиманском направлении, однако контрнаступление приостановилось из-за нескольких факторов.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Во-первых, мы — не россияне. Мы не бросаем наши подразделения, когда нет резервов, достаточной огневой поддержки. Поэтому мы действуем так, как приписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались — погодные условия, резервы», — отметил он.

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По его словам, отсутствие продвижения не означает, что бои прекратились. На Лиманском направлении украинские бойцы продолжают уничтожать логистику и склады оккупантов.

13 января издание New York Times писало, что Запад уже помогает Украине готовиться к весеннему контрнаступлению.