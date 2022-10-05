«Лживые существа». Эксперт объяснил, почему Иран отрицает поставки дронов РФ и применение их на территории Украины 5 октября, 15:31 Эксклюзив НВ Часть сбитого в Одессе иранского беспилотника (Фото:Press Service of the Operation Command South and the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире Радио НВ объяснил, почему Иран отрицает поставки беспилотников в РФ и опровергает факты их использования против украинцев.

«Можно сказать, что иранские официальные лица — лживые существа. <...> Мне кажется, они опасаются, что участие в войне против Украины путем продажи беспилотников может повлиять на переговоры между американцами и иранцами о ядерном соглашении», — прокомментировал действия Ирана Семиволос.

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По мнению эксперта, позиция Ирана мотивирована также рисками ухудшения отношений с Европой:

«Позиция Европы была прохладной после того, как экс-президент [США, Дональд] Трамп ввел санкции против Ирана и вышел из ядерного соглашения. Европа была не готова и не торопилась применить санкции к Ирану. А сейчас продажи этих беспилотников могут создать негативный фон для сотрудничества между Ираном и европейскими странами. Возможно, это тоже аргумент».

Семиволос считает, что в ближайшее время ожидать реакции на действия Ирана от международного сообщества не стоит. Украина, по его словам, заинтересована прежде всего в получении оружия для противостояния этим беспилотникам, а политические вопросы с Ираном будет решать позже.

Российские оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов.

Ранее Иран отрицал поставки России беспилотников для войны в Украину. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.