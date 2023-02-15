«В конюшне орков нет единства». Украинская разведка готова к подрывным операциям в штабе врага — политолог 15 февраля, 15:30 Эксклюзив NV Диктатор Владимир Путин встречается с представителями авиационного сообщества РФ (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Украинская разведка сотрудничает с людьми из окружения российского диктатора Владимира Путина, которые в РФ известны как сторонники «великой России».

Об этом публично сообщил сам представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк. Зачем он это сделал, объяснил в эфире Radio NV Валерий Клочок, политический и экономический эксперт.

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— Для меня основной вопрос: зачем ГУР об этом говорить публично? Я вспоминаю историю, когда британцы с американцами взломали шифр Энигмы, немецкой шифровальной машины во время Второй мировой войны. Но чтобы немцы об этом не узнали, они даже (это было очень сложное решение) не защищали некоторые морские конвои. Зачем наши разведчики выносят подобную информацию в публичную плоскость?

— Супераналогия с Энигмой. Прямо в десятку, я бы сказал. Классное сравнение и действительно это можно брать как базу.

Но давайте еще остановимся на другом моменте. Можно это оценивать как уже имеющуюся готовность к более серьезным подрывным операциям в штабе врага. Не случайно вопрос сейчас обсуждается в такой публичной плоскости.

Почти каждый день появляется информация о том, что, мягко говоря, есть определенные несогласования в высшем военно-политическом руководстве России. Недоразумения в части принятия решений, предложений, которые делают [секретарь Совбеза РФ Николай] Патрушев, [руководитель Генштаба и оккупационных войск в Украине Валерий] Герасимов или [министр обороны РФ Сергей] Шойгу Путину. Несогласование позиций указывают на провалы на фронте.

Свеженький комментарий [главы группы Вагнера Евгения] Пригожина, который говорит о Бахмуте: не подбирая слов, комментирует, что никакого окружения Бахмута нет, Вооруженные силы Украине активно, профессионально сопротивляются. Это Пригожин говорит.

Конечно, мы можем говорить о том, что Шойгу плохо организует все эти действия на этом участке фронта и это его ответственность. В конце концов это ответственность Пригожина. Он проваливается. И он говорит, что «когда по федеральным телеканалам рассказываете о какой-то победе, то откройте глаза и не занимайтесь бредом».

Черняк, по-моему, подтвердил этим интервью очень четко данный тезис: что реально в конюшне окружающих Путина орков на самом деле нет единого решения относительно дальнейшего хода событий в Украине. То есть война должна быть каким-то образом переформатирована, прекращена и так далее. То есть какой-то сценарий другой запускается.

О том, что сегодня там есть те, кто помогает, можно говорить публично, как по мне. Очень классно, что это прошло в медийную плоскость России.

[Что есть] те, кто помогает Украине, потому что не согласен с Путиным, а это как минимум указывает на эффективность работы ВСУ и Главного управления разведки. Я это так трактую.

— Сейчас в России контрразведка должна начинать охоту на ведьм? Будут подозревать друг друга: а кто из вас украинский агент, кто сотрудничает с украинской разведкой? А само сообщение — это сигнал для них: ну подеритесь еще между собой, а мы посмотрим?

— Можно предположить, что вообще никого нет. Вот нет там наших людей. И такое можно предположить. Какие угодно версии можно предъявлять, но, сравнивая неудачи на фронте и заявления ГУР, это очень четко складывается.

Надо сейчас довериться этой ситуации. Не случайно Главное управление разведки сейчас говорит так громко. И говорило и раньше. Это тоже один из методов борьбы с врагом.

Если это поможет, почему бы и нет? Во всяком случае, я не думаю, что это нанесет вред.

Если мы думаем, что там наших агентов разоблачат, то, пожалуй, нет. Их уже там нет, вероятнее всего.

Я далек от мнения о том, что, например, мы не прислушиваемся к советам коллег с Запада, подразумеваются разведчики, военные. Мы видим, что сейчас очень консолидировано наше военно-политическое руководство с западным. Да, иногда возникают у них дискуссии, которые больше за кулисами проходят. И они не всегда приятны для нас. Но то, что мы прислушиваемся к советам, потому что должны это делать, это да, это окей.

И, я думаю, такие комментарии, интервью, которые периодически дают [руководитель украинской разведки Кирилл] Буданов, [другие представители ГУР] — Скибицкий в частности, Черняк — это нормально.