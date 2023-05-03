«Россияне ненавидят их так же». Оккупанты будут уничтожать Донецк так же, как и другие регионы Украины — интервью с Казанским 3 мая, 19:08 NV Премиум Последствия обстрела, который устроили россияне в оккупированном Донецке, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Денис Казанский, журналист, в интервью Radio NV рассказал, как оккупанты считают жителей оккупированной части Донбасса людьми «второго сорта» и будут атаковать Донецк для дискредитации ВСУ так же, как и другие регионы Украины.

— Мы увидели, что [Павел Губарев] дал большое интервью каким-то российским пропагандистам и сделал много громких заявлений. Одно из них, самое громкое — это о его жене, которая является гауляйтером где-то в части временно оккупированной Херсонской области.

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Он рассказывает, что именно она организовывала похищения и убийства выходивших на проукраинские митинги людей. Как вы думаете, давая такое интервью и обеспечивая своей любимой жене статью, значит ли это, что Губарев уверен в том, что он никогда не понесет ответственность?

— Думаю, да. Во-первых, надо признать самую простую и очевидную вещь, что Павел Губарев просто умственно отсталый. Он был легендарным персонажем в Донецке и славился своей тупостью. В принципе мы просто в очередной раз в этом убедились, потому что я не думаю, что он даже задумывался о том, будет безнаказанность или нет. Он просто получает удовольствие от этих рассказов, как он или его жена издевались над украинцами, над людьми, кого-то убивали.