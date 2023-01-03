Видимость снижается. В Воздушных силах объяснили, почему не сбивают дроны во время движения вдоль Днепра 3 января, 16:18 Дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Украинская противовоздушная оборона не сбивает российские беспилотники во время их движения вдоль реки Днепр из-за меньшей видимости аппаратов при таком движении.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Украинского радио.



«Радиолокационно они (дроны – ред.) становятся менее видимыми ― что ближе прижимаются к земле. Хочешь жить – прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны», — сказал Игнат.

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Также он отметил, что чаще всего враг запускает дроны ночью. Над убытком аппаратов работают зенитно-ракетные системы, истребительная авиация и вооруженные мобильно-огневые группы.

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Однако даже при 100-процентной работе ПВО обломки падают и могут разрушать здания, автомобили и жизнь людей.

"Так работает зенитное оружие. Ее впечатляющие элементы прошивают фюзеляж ракеты или дрона, ракета теряет свои аэродинамические данные и падает вниз. Ее боевая часть не обязательно разрывается при столкновении с зенитной ракетой. То есть, эта боевая часть и обломки зенитной ракеты падают на землю", — объяснил спикер Воздушных сил.

3 января Юрий Игнат сообщил, что за двое суток Силы противовоздушной обороны сбили 100% дронов, которыми РФ пыталась атаковать территорию Украины. Это рекордный результат для украинской ПВО.



Инфографика: НВ