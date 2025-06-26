«В рашку, в стойло, не вернусь». Осетин, которой с оружием перешел на сторону ВСУ — о насилии в армии РФ и настоящей судьбе ног солдат Путина

26 июня, 19:47
Шамиль, уроженец Северной Осетии и военнослужащий Легиона «Свобода России» (Фото: Коллаж NV)

Автор: Максим Бутченко

Боец Легиона Свобода России Шамиль рассказал NV, почему оккупанты боятся Бабу-Ягу, какой на самом деле армия РФ изнутри, с чем столкнется путинская империя после возвращения «ветеранов СВО» и из-за чего лично он не хочет бороться за свободу россиян, которые просто сидят на диване.

В феврале 2022 года командиры-россияне рассказывали ему и его сослуживцам из 503-го мотострелкового полка РФ, что нужно зайти в Украину для «провокации». Он отказался, но в итоге его подразделение все равно заставили воевать. Однако сам Шамиль, уроженец Северной Осетии и военнослужащий-контрактник российской армии, который не раскрывает своей фамилии из соображений безопасности, как только появилась возможность, с оружием в руках перешел на сторону Украины. В итоге сегодня он охотится на российских оккупантов с неба, управляя тяжелым дроном-бомбером Баба-Яга в составе воюющего на стороне ВСУ Легиона «Свобода России», укомплектованного гражданами РФ.

В паузах между боевыми заданиями 35-летний Шамиль рассказал NV, почему россияне бояться больших бомберов и куда их ведуть «мясные штурмы», как на самом деле выглядит изнутри армия РФ с ее дедовщиной и что станет с империей Путина после возвращения с Украины «ветеранов СВО».

— Каким образом вы, бывший военнослужащий ВС РФ, оказались в Легионе «Свобода России»?

