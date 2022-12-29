Буданов объяснил, почему для российских оккупантов важно захватить Бахмут 29 декабря, 15:14 Прифронтовой Бахмут, 26 декабря (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

С момента деоккупации Херсона украинские силы ведут тяжелые бои с российскими войсками вокруг Бахмута. Враг очень хочет захватить этот город, поскольку это открыло бы ему пути на другие опорные пункты на востоке.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

Он подчеркнул, что захват Бахмута Россией нарушил бы линии поставок Украины и открыл бы путь для продвижения к другим украинским опорным пунктам на востоке, включая Краматорск и Славянск.

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По словам Буданова, наступление на этот город возглавляет ЧВК Вагнер.

Считается, что ее основатель Евгений Пригожин хочет захватить город как «политический приз» на фоне соперничества между высокопоставленными российскими чиновниками.

29 декабря в Генштабе ВСУ сообщили, что вокруг Бахмута украинские силы каждый день сдерживают до 20 атак оккупационных войск РФ.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.