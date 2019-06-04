Почему дети, с которыми играют родители — счастливее и успешнее. Исследование компании LEGO® 4 июня, 10:29 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською LEGO® Почему игра важна LEGO®

Будущее твоих детей закладывается еще в детстве и ты имеешь на это прямое влияние.

Работа, быт, проблемы — все это первоочередно для взрослой жизни, поэтому игры с малышами кажутся нам второстепенными и ненужными.

Исследование феномена игры от LEGO® Play Well, в котором приняли участие 13 000 родителей и детей из 9 стран, показало прямую связь между совместной игрой и счастьем в семье.

Почти треть семей проводят вместе меньше 5 часов в неделю. Каждая десятая играет вместе меньше двух часов. Многим трудно найти время для игры из-за напряженного графика: как родителей, так и детей.



Некоторые родители признают, что часто отвлекаются на работу или другие дела из-за гаджетов: ноутбуков и смартфонов.

Мы действительно работаем для того, чтобы обеспечить базовые потребности, которые должны подарить счастье и комфорт нам и нашей семье. Однако обучение детей куда важнее, чем какие-то игры. Но так ли это на самом деле?

Почему игра важна

Исследование феномена игры от LEGO® Play Well, в котором приняли участие 13 000 родителей и детей из 9 стран, показало прямую связь между совместной игрой и счастьем в семье. 9 из 10 семей, которые играют вместе 5 часов в неделю или более, говорят, что они счастливы. А вот среди тех, кто играет меньше 5 часов в неделю, только 7 из 10 говорят, что они довольны.

Почти все дети, участвовавшие в исследовании, рассказали, что игра делает их счастливыми и помогает расслабиться после долгого дня в школе. Также они рассказали, что лучше учатся, если обучение напоминает игру. Итак, игровой процесс облегчает обучение и развитие ребенка, закладывая фундамент для будущих успехов во взрослой жизни.

Фото: LEGO®

Согласно исследованию, игра имеет решающее значение для благосостояния и развития ребенка: она укрепляет уверенность в себе, интерес к окружающему миру и учит решать проблемы. Благодаря игре, дети перестают бояться ошибок, учатся задавать вопросы, у них развивается эмпатия.

При этом, и сами взрослые чувствуют себя счастливее от семейных игр. Так, исследование показало, что совместная игра позволяет родителям лучше узнать своего ребенка, хорошо влияет на их самочувствие, помогает больше расслабиться, улучшает общение и строит крепкие доверительные отношения в семье.

Большинство взрослых признало: совместные игры развивают коммуникативность и творчество.

В какие игры играть с ребенком

Для развития ребенка, которое будет влиять на его будущее, не так важно во что играть, как необходима именно семейная игра. Миссия LEGO® — вдохновлять и развивать создателей будущего с помощью силы игры, именно поэтому наборы LEGO® разнообразны, рассчитаны на разные возрастные категории и предпочтения, а создать из кубиков набора можно что угодно.

Фото: LEGO®

Фантазия не ограничивается ничем, в совместной игре с родителями можно создать что-то действительно невероятное — это поможет детям развить воображение, моторику и, что особенно важно, поверить в собственные силы. Ведь творчество — это основа успеха в любой профессии.

Планируй семейный день с ребенком так, чтобы вместе поиграть и сконструировать что-то совершенно новое. На собственном опыте ты сможешь убедиться, насколько семейная игра делает всех счастливыми, отодвигая на второй план все бытовые мелочи.