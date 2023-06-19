«С Будановым нельзя шутить». Экс-офицер британской разведки дал оценку видео с молчаливым руководителем ГУР 19 июня, 11:48 NV Премиум На фото — начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов (Фото:NV)

Эта и другие информационно-психологические операции Украины озадачивают врага и подчеркивают важность тишины для успешного контрнаступления ВСУ, говорит в интервью NV военный аналитик Фрэнк Ледвидж.



Неделю назад Министерство обороны Украины опубликовало загадочное видео с начальником Главного управления разведки МО Кириллом Будановым, в котором он в своем кабинете молча смотрит в объектив камеры под фоновый шум улицы, звуки телефонного звонка и морского прибоя. Видео вызвало много вопросов и догадок у украинцев, а у россиян и подавно, замечает Фрэнк Ледвидж, экс-офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете.

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