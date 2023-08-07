Британская разведка объяснила причины неэффективности российской авиации на фронте в Украине

7 августа, 10:26
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Российский Су-34 (Фото:Vladislav Perminov/Flickr)

Российский Су-34 (Фото:Vladislav Perminov/Flickr)

Россия продолжает задействовать значительные ресурсы боевой авиации для поддержки наземных операций в Украине, но это не оказывает ожидаемого оперативного эффекта.

Как пояснили в сводке разведки Минобороны Британии, с начала лета российская боевая авиация осуществляет более 100 вылетов в день, однако из-за угрозы со стороны украинской ПВО они практически всегда ограничиваются действиями над территорией, контролируемой оккупантами.

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«Россия пытается решить эту проблему, все чаще применяя базовые свободнопадающие бомбы с насадками, увеличивающими дальность полета. Самолеты могут выбрасывать их за много километров от цели, но пока они не демонстрируют стабильной точности», — добавили в британской разведке.

Там добавили, что с начала контрнаступления ВСУ российские боевые вертолеты показали свою эффективность, однако в последние недели войска РФ не смогли создать эффективную тактическую воздушную мощь на юге.

С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ несет колоссальные потери живой силы и военной техники. За этот период ВСУ удалось уничтожить 315 самолетов оккупантов и 311 вертолетов.

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Потери живой силы составляют более 250 тысяч военных РФ убитыми.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Российская авиация Война России против Украины ПВО Украины

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