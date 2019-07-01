Почему азартные игры действуют как наркотик? Сегодня, 05:19 2616 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Getty Images A casino website Getty Images

Как казино обманывают наш мозг и зарабатывают на эмоционально уязвимых клиентах.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії відкриє першу в історії клініку лікування ігроманії.

Медичний заклад з’явиться в Лондоні наприкінці року і буде лікувати пацієнтів віком від 13 до 25 років.

Що ж такого є в азартних іграх, що робить їх такими звабливими? І що ми можемо з цим зробити?

Щоб відповісти на ці запитання, звернемося до історії виникнення людства: ті часи, коли люди поділялися на мисливців та збирачів, і головним їхнім завданням було вижити і зберегти рід.

«Фізіологія і будова нашого мозку така, що він постійно потребує нагороди», — пояснює Сайрус Абасян, нарколог з лікарні Найтінгейл у Лондоні.

Цей принцип називається «системою заохочення мозку», і впливає вона на наші вчинки більше, ніж здається.

Getty Images Азартні ігри « захоплюють» примітивну частину мозку, пояснює Сайрус Абасян

Ця винагорода, за його словами, надходить у вигляді дофаміну — хімічної речовини, яка дає людині відчуття задоволення.

Приміром, споживання наркотиків викликає високий рівень дофаміну.

«Азартні ігри впливають на примітивну частину мозку, яка з еволюційної точки зору менш розвинена і пов’язана з миттєвою насолодою.

В стародавні часи ми відчували радість і піднесення, коли на полюванні вбивали тварину, несли здобич додому і забезпечували їжею родину".

Однак, на думку пана Абасяна, надмірна кількість дофаміну формує психічні розлади і залежності, наприклад, наркоманію, алкоголізм та ігроманію.

«Сьогодні ми живемо в дуже штучному середовищі. Природа людини не призначена для водіння авто і пересування літаками і потягами.

А примітивна частина мозку продовжує функціонувати, вимагаючи негайної нагороди, — без особливих роздумів і логіки.

Саме потяг до насолоди і є тією кнопкою, на яку тиснуть ринки адиктивних товарів (азартних ігор, алкоголю, тютюну, наркотиків).

Коли ми граємо — і виграємо — наш мозок дає нам головну емоційну нагороду.

Багато людей отримують цей «дофаміновий допінг» і продовжують спокійно жити. Але не всі.

«Якщо виникає залежність, мозок більше не може створювати „щасливі“ нейронні зв’язки, і людина починає грати, щоб поповнювати нагородами свою „психологічну скарбничку“. На щастя, більшість з нас здатні отримувати емоційну насолоду природним шляхом через прості речі».

Однак, деякі люди мають генетичну схильність до згубних залежностей.

Частково це обумовлено тим, як функціонує наш мозок, тому така схильність може формуватися в родині.

Емоційний гачок

29-річний Джеймс Граймс десять років страждав на ігроманію. Він каже, що його власне життя є підтвердженням теорії лікаря Абасяна:

«Мені іноді здавалося, що під час гри я існую поза тілом, тому логіка і раціональні рішення були мені не підвладні. Я відчував лише приплив нестримної енергії і сил.

Ейфорія від перемоги — всепоглинальна, а програш у порівнянні з цим — просто ніщо. Саме на цей гачок букмекерські компанії і онлайн-казино ловлять своїх жертв.

Вони добре розуміються на психології емоційно вразливих людей і користуються цим".

Британська комісія з контролю за азартними іграми заявила, що забезпечення вільного доступу людей до підтримки та лікування ігроманії є вкрай важливим.

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