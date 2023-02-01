В ОК Юг объяснили, что означает активизация вражеских ДРГ в устье Днепра возле Херсона 1 февраля, 12:57 Возле Херсона в устье Днепра активизировались вражеские ДРГ (Фото:miskrada.kherson.ua)

Увеличение количества разведывательных групп оккупационных войск РФ в устье Днепра возле Херсона может являться признаком нагнетания ситуации.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

«В устье Днепра в районе Херсона увеличение количества разведывательных групп противника может быть признаком нагнетания ситуации, имитации активности, в частности на тех участках, где они не преуспевают. Специфика географии, погоды, мощности тех сил, которые у них есть, использование гражданских лодок с навесными моторами это не та мощность, которая нужна, например, для форсирования Днепра», — отметила она.

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Накануне начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщал, что на Херсонском направлении возросла активность диверсионно-разведывательных групп оккупационных войск РФ, особенно в районе Херсона между островами.

При этом, по его словам, о попытках наступления со стороны оккупантов на Херсонском направлении пока речь не идет.

