В ОК Юг объяснили, что означает активизация вражеских ДРГ в устье Днепра возле Херсона

1 февраля, 12:57
Поделиться:
Возле Херсона в устье Днепра активизировались вражеские ДРГ (Фото:miskrada.kherson.ua)

Возле Херсона в устье Днепра активизировались вражеские ДРГ (Фото:miskrada.kherson.ua)

Увеличение количества разведывательных групп оккупационных войск РФ в устье Днепра возле Херсона может являться признаком нагнетания ситуации.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк.

«В устье Днепра в районе Херсона увеличение количества разведывательных групп противника может быть признаком нагнетания ситуации, имитации активности, в частности на тех участках, где они не преуспевают. Специфика географии, погоды, мощности тех сил, которые у них есть, использование гражданских лодок с навесными моторами это не та мощность, которая нужна, например, для форсирования Днепра», — отметила она.

Видео дня

Читайте также:
ДРГ пыталась высадиться на остров на Днепре. Стали известны подробности уничтожения российского катера

Накануне начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщал, что на Херсонском направлении возросла активность диверсионно-разведывательных групп оккупационных войск РФ, особенно в районе Херсона между островами.

При этом, по его словам, о попытках наступления со стороны оккупантов на Херсонском направлении пока речь не идет.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1620024574934130688
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Война России против Украины Русские диверсанты ДРГ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X