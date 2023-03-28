Синод ПЦУ создал религиозную организацию в Почаевской лавре

28 марта, 18:46
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Заседание Синода ПЦУ 28 марта 2023 года (Фото:pomisna.info)

Заседание Синода ПЦУ 28 марта 2023 года (Фото:pomisna.info)

Синод Православной церкви Украины создал религиозную организацию в Почаевской лавре, которую сейчас арендует УПЦ МП.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, в составе Тернопольской епархии ПЦУ создана религиозная организация Почаевская Свято-Успенская лавра. Священноархимандритом стал митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор.

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Синод поддержал позицию предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в отношении Киево-Печерской лавры и призвал монахов к «объединению в лоне Поместной Украинской Православной Церкви на канонических началах». УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, которые арендует в Киево-Печерской лавре.

Синод также заявил, что в Лавре должна сохраняться монашеская жизнь, и подтвердил просьбу к украинским властям выделить мужскому монастырю ПЦУ Свято-Успенская Киево-Печерская лавра место для религиозной деятельности на территории комплекса Лавры.

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Почаевскую лавру передали в аренду УПЦ МП в 2003 году, договор действует до 2052 года. В комплекс Почаевской лавры входит 18 сооружений, шесть из них находятся на балансе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

В феврале 2023 года глава Тернопольского облсовета Михаил Головко сообщил о первом заседании рабочей группы, которая изучает правомерность использования комплекса Почаевской Свято-Успенской лавры УПЦ МП.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Православная церковь Украины Почаевская лавра ПЦУ

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