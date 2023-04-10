Комитет Рады поддержал обращение к Кабмину о выселении УПЦ МП из Почаевской лавры 10 апреля, 13:36 Правительство хочет расторгнуть с УПЦ МП договор аренды Почаевской лавры (Фото:Почаевская лавра/Facebook)

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту одобрить постановление с рекомендацией Кабмину расторгнуть с УПЦ МП договор аренды Почаевской лавры.

Как сообщили в пресс-службе Рады, такое решение было принято в целях защиты национального пространства, предотвращения проявлений информационной пропаганды представителями УПЦ МП, а также для восстановления законности и исторической справедливости.

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Комитет также рекомендовал изменить название постановления Кабмина.

В 2003 году Почаевская лавра была передана в бесплатное пользование представителям УПЦ МП на 49 лет.

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Украинская греко-католическая церковь открыто хочет получить право проводить богослужение в Почаевской лавре, которая находится в аренде у УПЦ МП. Такие же планы есть и у ПЦУ.

16 марта министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что процесс возвращения Почаевской лавры в Тернопольской области под контроль государства начался.

Позже Синод ПЦУ создал в Почаевской лавре религиозную организацию.



