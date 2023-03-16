Начался процесс возвращения Почаевской лавры под контроль государства — Минкульт 16 марта, 00:11 Александр Ткаченко (Фото:mediacenter.org.ua)

Процесс возвращения Почаевской лавры в Тернопольской области под контроль государства начался. Об этом заявил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко в эфире телемарафона.

«Руководитель Почаевской лавры подал иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ МП на территории Лавры…», — сказал Ткаченко.



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Министр напомнил, что после того, как на территорию церкви в Почаевской лавре не пустили представителей заповедника, должно быть открыто уголовное дело о препятствовании использованию госимущества.



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«В Почаевской лавре процесс начался. Также будут и некоторые другие процессы по другим учреждениям, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, которые относятся к историческому наследию Украины», — добавил он.

Как сообщает Суспільне, Почаевскую лавру передали в аренду УПЦ МП в 2003 году, договор действует до 2052 года. В комплекс Почаевской лавры входит 18 сооружений, шесть из них находятся на балансе Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

В феврале 2023 года глава Тернопольского облсовета Михаил Головко сообщил о первом заседании рабочей группы, которая изучает правомерность использования комплекса Почаевской Свято-Успенской лавры УПЦ МП.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили об «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что их требования не имеют юридических оснований.



По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек.



Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию, которую арендует у государства.



С 1 января заповедник Киево-Печерская Лавра приостановил соглашения с УПЦ (МП) об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

