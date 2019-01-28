Побывавший в плену оккупантов донецкий священник перешел в ПЦУ - видео
К Православной
церкви Украины присоединился священник, побывавший в плену прокремлевской
террористической организации "ДНР".
Как сообщает ТСН, отец Павел был одним из немногих представителей УПЦ Киевского патриархата в Донецке, из-за чего во время оккупации города российскими боевиками был захвачен в плен.
После освобождения священнослужитель перебрался на подконтрольную Украине территорию, а узнав о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии, решил присоединиться к украинской церкви.
Сейчас отец Павел поселился в Бахмуте, где временно правит службу в подвальном помещении одного из многоквартирных домов.
При этом, по его словам, местные власти уже выделили землю под строительство в городе храма ПЦУ.
Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.
После этого, 6 января 2019-го он получил в Стамбуле из рук Вселенского патриарха Варфоломея свиток томоса об автокефалии ПЦУ.