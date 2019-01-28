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Побывавший в плену оккупантов донецкий священник перешел в ПЦУ - видео

Сегодня, 12:06
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Скриншот с видео ТСН

Власти Бахмута уже выделили землю под строительство храма ПЦУ

К Православной церкви Украины присоединился священник, побывавший в плену прокремлевской террористической организации "ДНР".

Как сообщает ТСН, отец Павел был одним из немногих представителей УПЦ Киевского патриархата в Донецке, из-за чего во время оккупации города российскими боевиками был захвачен в плен.

После освобождения священнослужитель перебрался на подконтрольную Украине территорию, а узнав о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии, решил присоединиться к украинской церкви.

Сейчас отец Павел поселился в Бахмуте, где временно правит службу в подвальном помещении одного из многоквартирных домов.

При этом, по его словам, местные власти уже выделили землю под строительство в городе храма ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

После этого, 6 января 2019-го он получил в Стамбуле из рук Вселенского патриарха Варфоломея свиток томоса об автокефалии ПЦУ.

Теги:   Украинская православная церковь Бахмут

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