Побывавший в плену оккупантов донецкий священник перешел в ПЦУ - видео Сегодня, 12:06 1021 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ТСН Власти Бахмута уже выделили землю под строительство храма ПЦУ Скриншот с видео ТСН

К Православной церкви Украины присоединился священник, побывавший в плену прокремлевской террористической организации "ДНР".

Как сообщает ТСН, отец Павел был одним из немногих представителей УПЦ Киевского патриархата в Донецке, из-за чего во время оккупации города российскими боевиками был захвачен в плен.

После освобождения священнослужитель перебрался на подконтрольную Украине территорию, а узнав о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии, решил присоединиться к украинской церкви.

Сейчас отец Павел поселился в Бахмуте, где временно правит службу в подвальном помещении одного из многоквартирных домов.

При этом, по его словам, местные власти уже выделили землю под строительство в городе храма ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

После этого, 6 января 2019-го он получил в Стамбуле из рук Вселенского патриарха Варфоломея свиток томоса об автокефалии ПЦУ.