В соцсетях появилось видео подрыва моста возле Каховской ГЭС

12 ноября, 10:15
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Российские оккупанты подорвали мост возле Каховской ГЭС перед побегом с правого берега Херсонской области (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko/Telegram)

Российские оккупанты подорвали мост возле Каховской ГЭС перед побегом с правого берега Херсонской области (Фото:Скриншот видео Pravda Gerashchenko/Telegram)

В соцсетях появилось видео подрыва войсками РФ моста возле Каховской ГЭС.

Его опубликовал в своем Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

На видео зафиксирована яркая вспышка и сильный звук взрыва.

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«Так и выглядела их „героическая перегруппировка“. Побег и подрыв мостов. Чтобы не догнали. Ничего, догоним всех», — прокомментировал Геращенко.

Видео дня

Накануне были опубликованы спутниковые снимки, на которых видно, что разрушены три секции моста.

Взрыв также мог повредить дамбу Каховской ГЭС, которая регулирует сброс воды.

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Российские оккупанты подорвали все мосты в Херсонской области перед их побегом и незадолго до захода в Херсон украинских военных. Сообщалось о том, что разрушены восемь мостов, соединяющих правый и левый берег региона.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

https://www.youtube.com/watch?v=X8fKECQKHVQ

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Подрыв моста Каховская ГЭС Каховская дамба

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