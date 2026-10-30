«Ложная и абсурдная информация». В ГПСУ назвали фейком сообщение о том, что экс-генпрокурор Кравченко выехал в Польшу «по звонку из Киева»

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, Руслан Кравченко во Львовской области во время пограничного контроля предъявил документы о служебной командировке (Фото: Media Center Ukraine)

Во время выезда экс-генерального прокурора Руслана Кравченко в ночь с 13 на 14 сентября 2026 года сработало лишь поручение об информировании, а не запрет на пересечение границы.

Об этом 30 октября сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Информация о выезде Кравченко якобы „по звонку из Киева“, которая сейчас циркулирует в информационном пространстве, не соответствует действительности и крайне абсурдна. Тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко пересек границу ночью 14 сентября 2026 года», — заявил он.

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По словам Демченко, Кравченко ехал через КПП Шегини во Львовской области. Во время пограничного контроля он предъявил документы о служебной командировке, дававшей право на выезд из Украины.

«В ходе оформления в базе данных сработало поручение уполномоченного государственного органа по индексу I (информирование). Это означает, что необходимо проинформировать соответствующие государственные органы о выезде данного лица. В соответствии с установленным алгоритмом действий инициатор поручения был немедленно уведомлен по телефону о выезде этого лица из Украины», — сказал представитель ГПСУ.

По его словам, распоряжение с индексом I не предусматривает запрета на выезд для человека, а лишь информирование инициатора.

«Каких-либо предостережений относительно выезда Руслана Кравченко со стороны инициатора поручения также не поступало. Других поручений Госпограничной службе, которые бы ограничивали выезд данного лица из Украины, уполномоченные государственные органы не давали», — заверил Демченко.

Кроме того, он отметил, что уполномоченные государственные органы «четко понимают» алгоритм действий пограничников — при получении ГПСУ различных поручений. Среди них, в частности, — запрет на выезд, розыск и дополнительное изучение вопроса о наличии законных оснований для пересечения государственной границы Украины.

«В данном случае запрета не было, а значит, пограничники действовали в соответствии с правилами. Когда ограничения со стороны уполномоченных органов указаны в системе, лицо к выезду не допускается», — резюмировал Демченко.

Ранее, 30 октября, Украинская правда опубликовала расследование, согласно результатам которого Руслану Кравченко не пропустили из Украины в Польшу через пограничный пункт Шегини из-за соответствующих отметок НАБУ и САП.

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По словам источников издания в правоохранительных органах, в Шегинях у Кравченко пограничники изъяли паспорт и долгое время не возвращали его. Однако позже его всё же пропустили через границу — после звонка из Киева.

«Впоследствии, как утверждают те же собеседники, пограничники получили звонок из Киева и пропустили Кравченко в Вену, где его уже могла ждать охрана венской спецслужбы», — сообщил журналист УП Михаил Ткач.

Дело «Карфаген» и побег Руслана Кравченко — что известно

Спецоперация НАБУ Карфаген касается предполагаемой преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических колл-центров. Организатором схемы в НАБУ считают чиновника Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву. Суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Фото: NV

7 сентября Руслан Кравченко заявил об отставке с поста генерального прокурора, а 14 сентября выехал из Украины через пограничный пункт «Шегини — Медика». Он сообщил, что уехал за границу в командировку.

15 сентября Верховная Рада 317 голосами поддержала отставку Кравченко. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

23 сентября «Украинская правда» сообщила, что Кравченко с женой, вероятно, зарегистрировались по фиктивному адресу в Вене.

9 октября и.о. генпрокурора Антон Ковальский сообщил, что в Офисе генпрокурора расследуют обстоятельства выезда Кравченко за границу и действия должностных лиц в рамках дела Карфаген. Отдельно ведётся служебное расследование в отношении Сергея Кропивы — проверяется, не использовал ли он полномочия в личных интересах и не вмешивался ли в работу других прокуроров. Его должность была упразднена, а жалобу на него рассматривает Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

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8 октября «Украинская правда» сообщила о задержании в Австрии журналиста Михаила Ткача, который вместе с оператором Ярославом Бондаренко выполнял редакционное задание, связанное с Кравченко.

9 октября МИД Украины сообщил, что австрийские правоохранительные органы освободили Михаила Ткача из-под стражи. Ярослав Бондаренко, по словам главного редактора издания Севгиль Мусаевой, во время задержания получил ранение и находился в больнице.

Издание Der Standard со ссылкой на собственные источники сообщило, что, помимо Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, в Австрии задержали ещё двух граждан Украины — вероятно, сотрудников военной разведки.