«Для страны-агрессора это катастрофа». Юсов — о том, как в России отреагировали на побег пилота Кузьминова и что о спецоперации говорят на Западе 6 сентября, 16:57 Андрей Юсов: После подобных случаев идет скачок обращений российских военных на горячую линию проекта Хочу жить (Фото:Мілітарі Медіа Центр / Facebook)

Итогом спецоперации Синица стало не только завладение исправным российским вертолетом Ми-8, но и осознание того, что в вооруженных силах РФ есть такие офицеры, как пилот Максим Кузьминов. На пресс-конференции 5 сентября летчик откровенно рассказал об обстановке в армии агрессора и о своих мотивах помогать Силам обороны Украины в борьбе с оккупантами.



Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эксклюзивном интервью корреспондентам NV Елене Жилун и Сабине Пухкой выразил уверенность, что людей, которые мыслят как Кузьминов, в армии врага хватает. Он заверил, что стимулирование российских пилотов сдаваться и в дальнейшем остается задачей его ведомства.

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— Когда встретили Максима, каким было ваше первое впечатление?

— Я и до этого видел пленных российских пилотов, и он качественно отличается. Он представитель другого поколения. И, очевидно, из нормальной семьи, где, в принципе, критическое мышление присутствует. То есть он не зазомбирован, отвечает нешаблонно. Я подозреваю, что там есть еще такие. В конце концов, очень важно показать, что выбор есть. То есть, история о том, что «я маленький человек, я ничего не решаю» — это тоже выбор. Человек просто сознательно его для себя делает.

Если ты не хочешь быть военным преступником, если ты не хочешь быть убийцей, если ты не хочешь легализовать весь тот трэш, если твое государство захватила диктатура, у тебя есть выбор.

— Оказалось, Максим слушает украинские песни. Вы об этом знали?

— Да, это один из ярких моментов. Это очень хорошо. Украинская культура популярна во всем мире на разных широтах, в том числе и на территории государства-агрессора. Мы помним, как в 1990—2000-х Верка Сердючка, Океан Эльзы, Вопли Видоплясова на России были очень популярны. Но потом пришел мрак.

А сейчас новая волна. Действительно, Skofka, Kalush со Стефанией — это музыка, которая не просто нравится и вдохновляет, но еще и освобождает и делает ум яснее, честнее. Слушайте, добрые люди, по всему миру. И запоребриком особенно — слушайте.

— Какой резонанс в России вызвала операция Синица?

— После этой операции на территории государства-агрессора, конечно, для целого ряда служб и отдельных должностных лиц наступила катастрофа. И уже соответствующие кадровые решения частично последовали: кое-кто отстранен от выполнения своих обязанностей. Речь идет в том числе о спецслужбах Российской Федерации.

Представьте себе, крейсер Москва утонул вместе с экипажем. Это очень плохо. Но если ты диктатор, то ты можешь сделать вид, что экипаж бесследно исчез, никому ничего не говорить, прикинуться, что не было никакого крейсера Москва. А если бы крейсер Москва перешел вместе со всем экипажем и боекомплектом на сторону Украины? Правда, эффект был бы другой немного?

Вот сейчас это такой крейсер Москва, который не утонул, а стал на сторону Украины. В принципе, это один из сокрушительных ударов по всей концепции пропаганды — и против показа Украины как нацистского государства, и против того, что там все в едином порыве за Путина и поддерживают так называемую СВО, и так далее. После подобных вещей часть ФСБ трясет очень сильно, а [пропагандисты] Скабеева с Соловьевым должны просто застрелиться. То есть, как бы они ни старались все эти годы промывать мозги, все равно там остаются ответственные люди с критическим мышлением, которые не готовы становиться военными преступниками.

— Как в Москве будут оправдываться?

— Думаю, тупо и банально, как всегда. То есть мы услышим про боевых комаров, про американцев, про вирус, про масонов, про бешеные западные деньги, что угодно. Если уж они вышли на high-level идиотизма пропаганды и лжи, то останавливаться точно не будут в данном случае. Думаю, нам расскажут о вживленных чипах, еще о чм-то. Можем пофантазировать вместе.

— Какой была реакция в мире на эту операцию?

— Прежде всего от разведсообщества стран-членов НАТО, наших партнеров и союзников, конечно, были очень высокие оценки и попытки узнать детали для того, чтобы перенять опыт. Потому что в новейшей истории таких случаев очень немного. Опять же, речь идет о полномасштабном вторжении, о двух враждующих государствах и системах на максимально различных идеологических полюсах. Конечно, это важно. И для наших партнеров это также показатель уровня работы украинского сектора безопасности и обороны, спецслужб, Главного управления разведки. В очередной раз было позитивное удивление: вау, круто, еще и так могут!

— Консультировались ли вы с иностранными военными?

— Есть руководитель операции. Он когда-нибудь расскажет гораздо больше. Но я убежден, что, хотя опыт точно изучался, но в данной ситуации это абсолютно украинская операция. Объективно: Украина сегодня обладает настолько колоссальным опытом противодействия как России конкретно, так и в целом вражеским спецслужбам, которого в Европе сегодня точно ни у кого нет. К сожалению, есть такой опыт, потому что это не от хорошей жизни.

— Как украинцам относиться к россиянам, которые перешли на сторону Украины?

— Я тут могу от себя больше сказать. Да, конечно, естественное эмоциональное желание — видеть всех россиян где-то под землей. Но мы должны понимать, что жизнь сложнее. Был [Борис] Немцов, которого убили, собственно, за то, что он говорил правду о путинской войне против Украины на Донбассе. Была [Валерия] Новодворская, и можно много других примеров приводить. То есть даже в условиях диктатуры и промытых мозгов есть люди, которые находят в себе смелость выступать против. И не просто выступать против, но и что-то делать для этого.

Напомню, что в рядах Сил обороны помогают бороться с оккупантами также и нынешние или бывшие граждане Российской Федерации. Это Легион Свобода России, это РДК. И что же нам с ними теперь делать? Это люди, которые проливают кровь и гибнут в том числе за Украину в войне против путинской России.

Поэтому мы не должны дать себя ослепить, но да, должны продолжать ненавидеть Россию, Путина, путинский режим, современное российское общество, которое в массе своей все равно поддерживает геноцид и геноцидную войну против украинцев. Но это не значит, что нет исключений. Они есть. Еще раз: Кузьминов не первый гражданин РФ, который сделал для себя сознательный выбор. Есть люди, которые с оружием в руках воюют против путинской России. Часть из них хочет остаться в Украине, часть рассматривает варианты, чтобы уехать куда-то дальше. Но часть воюет за будущее другой России, за демократическую, свободную Россию.

Не знаю, будет ли Россия когда-то демократической и свободной. Это я личное мнение высказываю. Но то, что есть люди, которые готовы за это бороться, оставляет, наверное, шанс и надежду.

— Увеличилось ли количество желающих сдаться среди российских военных?

— После любых подобных случаев идет скачок обращений на горячую линию проекта Хочу жить по поводу сдачи в плен российских военнослужащих. Я убежден, что после публичного появления и пресс-конференции пилота Максима таких обращений будет значительно больше.

Инфографика: NV

— А станет ли после этого больше желающих сдаться именно среди российских пилотов?

— Это, скажем так, не рассуждения — это задача. Таких пилотов должно становиться больше. Россия стратегически проигрывает. Качественные, обученные, мотивированные пилоты там заканчиваются.

Вот что мы сейчас видим: Максим — это человек, которому 28 лет, и один из главных его мотивов — полное непонимание того, а почему он должен воевать, почему он должен наносить вред государству, которое ничего плохого не сделало его стране, его народу. И, безусловно, такие вопросы будут задавать все больше и больше людей.

Кузьминов (в черной футболке) на пресс-конференции в Киеве / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины / Facebook

— Как вывозили из России семью Максима?

— Пока нельзя раскрывать детали. Потому что и характер общения, и детали эвакуации семьи — это работающие инструменты, которые еще будут использованы для будущих операций.

— Что означает эта операция для Украины?

— Будет ли месть? Еще один ракетный удар? Не думаю, что это новость. А для нас — это действительно показатель того, что за Украиной правда, что Украина является историей успеха. В победу Украины верят не только украинцы, что естественно, не только наши партнеры в свободном мире, но даже и на территории РФ. На стороне агрессора, убийц и военных преступников есть люди, которые точно не хотят такими быть. И таких людей будет становиться больше. Вот простые выводы, которые можно сделать из этой операции.