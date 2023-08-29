Более 80% украинцев будут считать победой Украины в войне возвращение всех захваченных РФ территорий, включая Крым — опрос 29 августа, 12:26 Украинцы хотят возвращения всех своих территорий в границах 1991 года (Фото:Генштаб ВСУ)

Более 83% украинцев будут считать победой Украины в войне с Россией возвращения всех оккупированных территорий страны в границах 1991 года.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Института социологии НАН Украины.

Таким образом, опрошенные не видят победы даже без возвращения Крыма.

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Остальные содержательные варианты не набирают даже 5%.

4% опрошенных считают, что для победы будет достаточно возращение территорий в границах до 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение. 3,7% будут считать победу без возвращения Крыма, 1,5% - без возвращения части Донбасса. Менее 2% устроит вариант удержания тех территорий, которые сейчас не оккупированы РФ.

Также социологи отмечают, что увеличивается количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с российскими оккупантами. 42% украинцев считают, что война может проводиться боле года, 34% - от полугода до года, почти 10% - еще несколько месяцев.

Социологический мониторинг Украинское общество поводится ежегодно с 1994 года. В этот году он проводился с 17 по 27 июня методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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С мая прошлого года показатель неготовности украинцев идти на территориальные уступки ради завершения войны держится приблизительно на одинаковом уровне, несмотря на регулярные атаки РФ на критическую и гражданскую инфраструктуру.

В мае опрос КМИС показал, что 84% украинцев считают недопустимыми территориальные уступки РФ, даже если война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы.

В августе издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля под атаками российской авиации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед".

27 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ сейчас предположительно продвигаются через самый сложный участок оборонных позиций российских оккупантов и приближаются к удару по следующей линии.



