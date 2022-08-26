«Прелюдия к новым войнам». Почему Украина должна восстановить границы 1991 года и возможен ли другой вариант победы — Портников 26 августа, 15:50 Портников считает, что лишь НАТО сможет гарантировать украинцам выживание (Фото:Виталий Портников / Facebook)

Окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины, потому что если она не будет восстановлена, то это «прелюдия к новым и новым войнам, которые будут происходить на нашей территории постоянно», считает политолог и публицист Виталий Портников.

Такое мнение он высказал в интервью Радио НВ.

"Это правда, это реальность. Нам нужно восстановить территориальную целостность Украины и вступить в НАТО», — убежден Портников, выразив предположение, что после 24 февраля 2022 это осознали и большинство украинцев.

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Впрочем, не общественное мнение определяет возвращение территорий, а военные возможности Украины, напомнил Портников.

« Я не верю ни в какие переговоры, которые закончат эту войну. В худшем варианте [надо] просто добиться того, чтобы украинское государство все же не исчезло и территория, которая будет контролироваться украинским государством на момент окончания военных действий, должна стать частью Североатлантического Альянса, — озвучил он альтернативный вариант. — Это единственные возможности для того, чтобы люди, живущие на территории Украины, вообще выжили, а не были изгнаны или уничтожены».

Ведь именно план изгнания или уничтожения украинцев остается главным политическим планом РФ, и она будет последовательно воплощать его в жизнь столько, насколько у нее хватит сил и ресурсов, уверен Портников.

«Для нее это экзистенциальная битва за собственное существование. Для нас Украина — это государство, а для россиян Российская Федерация — это кровоточащий обрубок бывшего государства. И для того, чтобы залечить раны, нужно как можно быстрее оккупировать все отпавшее от этого обрубка: Украину, Беларусь, Казахстан, страны Центральной Азии, Кавказ, Молдову», — объяснил логику Кремля публицист.

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