Победа Украины в войне с РФ: украинцы назвали сроки и условия — опрос 31 марта, 14:58 93% украинцев верят в победу Украины над Россией, половина из них считает, что это произойдет до конца года (Фото:Marko Djurica/File Photo/File Photo/Reuters)

93% украинцев верят в победе Украины над Россией в большой войне.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Не верят в такое развитие событий только 3,5% опрошенных.

В победе Украины убеждены жители всех областей страны.

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Среди тех, кто придерживается такого мнения, 50% респондентов считают, что победа наступит до конца текущего года.

26% украинцев говорят, что она состоится через 1−2 года, 7% — через 3−5 лет, 1% — не раньше чем за 5 лет. Менее 1% опрошенных выразили мнение, что победа Украины над оккупационными войсками РФ вряд ли наступит при их жизни.

Украинцы также называют условие, при котором сложившиеся обстоятельства можно считать победой.

Чаще всего как победу рассматривают изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года (47% среди тех, кто верит в победу Украины) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).

При этом доля вторых по сравнению с декабрем прошлого года выросла (тогда она составляла 22%), а доля первых стала меньше (в декабре она составила 54%). Меньше стало также тех, кто довольствовался изгнанием российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма (доля таких уменьшилась с 8% до 4%).

5% опрошенных респондентов сочли бы победой изгнание российских войск за границу по состоянию на 23 февраля 2022 года. Такое же количество считало бы победой результат, при котором РФ удержится на оккупированных после 24 февраля 2022 года территориях.

Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта. Было опрошено 2020 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Великобритании, сообщил, что уверен в поражении России в войне.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.



Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что считает настоящей победой Украины «распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики».