Победа Украины над Россией должна быть быстрее, чем над нацистами — Зеленский

23 июня, 01:04
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне с Россией должна быть быстрее, чем над нацистами во Второй мировой войне.

Об этом он сказал во время видеообращения.

"Сегодня 22 июня   день скорби и памяти жертв войны, той войны, которая навсегда остаться в истории ХХ века и никогда не должна повториться, но повторяется. Сегодня нет дефицита слов о том, что Россия сделала 24 февраля — то же, что нацисты 22 июня. Многое об этом сказано. Я хочу добавить только одно: тогда между утром вторжения и поражением агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но скорее, гораздо быстрее. Это наша национальная цель. И мы должны работать на ее реализацию ежедневно – не только государство, а каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно», - сказал президент.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/4JA5uTvee0U
Читайте также:
Гибридная война от Ленина к Путину
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вторая мировая война Нацизм Нацисты Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X