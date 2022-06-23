Победа Украины над Россией должна быть быстрее, чем над нацистами — Зеленский 23 июня, 01:04 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне с Россией должна быть быстрее, чем над нацистами во Второй мировой войне.

Об этом он сказал во время видеообращения.



"Сегодня 22 июня — день скорби и памяти жертв войны, той войны, которая навсегда остаться в истории ХХ века и никогда не должна повториться, но повторяется. Сегодня нет дефицита слов о том, что Россия сделала 24 февраля — то же, что нацисты 22 июня. Многое об этом сказано. Я хочу добавить только одно: тогда между утром вторжения и поражением агрессора прошло 1418 дней. Мы же должны освободить нашу землю и прийти к победе, но скорее, гораздо быстрее. Это наша национальная цель. И мы должны работать на ее реализацию ежедневно – не только государство, а каждый гражданин, каждая гражданка – на том уровне, на котором это возможно», - сказал президент.

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