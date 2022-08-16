Погремели два взрыва. РФ с территории Беларуси нанесла удар по Житомирской области 16 августа, 13:41 Сообщается о взрывах в Житомире (Фото:zt.20minut.ua)

Днем во вторник, 16 августа, во время воздушной тревоги в Житомирском районе прогремели два взрыва.

Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

«На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара», — написал он.

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По его словам, ракеты были выпущены с территории Беларуси.

Подробную информацию глава ОВА пообещал предоставить позже.

Сейчас продолжается воздушная тревога в Киеве и ряде областей, которые граничат с Беларусью.

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