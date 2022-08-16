Погремели два взрыва. РФ с территории Беларуси нанесла удар по Житомирской области
Сообщается о взрывах в Житомире (Фото:zt.20minut.ua)
Днем во вторник, 16 августа, во время воздушной тревоги в Житомирском районе прогремели два взрыва.
Об этом в Telegram сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
«На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара», — написал он.
По его словам, ракеты были выпущены с территории Беларуси.
Подробную информацию глава ОВА пообещал предоставить позже.
Сейчас продолжается воздушная тревога в Киеве и ряде областей, которые граничат с Беларусью.
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