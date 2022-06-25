Удары оккупантов по Житомирской области: один военный погиб, еще один ранен 25 июня, 09:38 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетных ударов оккупантов по Житомирской области один военный погиб, еще один ранен (Фото:Виталий Бунечко/Telegram)

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Житомирской области один украинский военный погиб, еще один был ранен.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.

По его словам, оккупанты атаковали Житомирскую область, начиная с 4:15 утра.

Всего по территории региона было выпущено около 30 ракет.

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«В настоящее время есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения», — написал Бунечко.

Утром 25 июня Житомирская ОВА сообщила о взрывах в регионе. Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что оккупанты обстреляли военные части и другие объекты вокруг города.

Также оккупанты атаковали ракетами поселок Десна в Черниговской области.

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