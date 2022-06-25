Удары оккупантов по Житомирской области: один военный погиб, еще один ранен
В результате ракетных ударов оккупантов по Житомирской области один военный погиб, еще один ранен (Фото:Виталий Бунечко/Telegram)
В результате ракетных ударов российских оккупантов по Житомирской области один украинский военный погиб, еще один был ранен.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram.
По его словам, оккупанты атаковали Житомирскую область, начиная с 4:15 утра.
Всего по территории региона было выпущено около 30 ракет.
«В настоящее время есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения», — написал Бунечко.
Утром 25 июня Житомирская ОВА сообщила о взрывах в регионе. Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что оккупанты обстреляли военные части и другие объекты вокруг города.
Также оккупанты атаковали ракетами поселок Десна в Черниговской области.
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