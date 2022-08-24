Ночной удар по Запорожью: оккупанты выпустили по городу девять ракет

24 августа, 12:23
По Запорожью выпустили девять ракет (Фото:Анатолий Куртев/facebook.com)

По Запорожью выпустили девять ракет (Фото:Анатолий Куртев/facebook.com)

Власти сообщили новые подробности ракетных ударов по Запорожью в ночь на среду, 24 августа.

Об этом в Telegram написал секретарь Запорожского горсовета Андрей Куртев.

По его словам, около 01:00 ночи во время воздушной тревоги оккупанты выпустили восемь ракет по инфраструктурным объектам города и пригорода.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Около четырех утра войска РФ снова ударили ракетой по объекту инфраструктуры в одном из районов Запорожья. Предварительно там зафиксирован один прилет.

В результате ударов от взрывной волны в шести многоквартирных домах вылетели стекла и разрушены оконные рамы. В настоящее время соответствующие службы занимаются ликвидацией последствий.

https://www.youtube.com/embed/fW_U_Tp4TOg

Власти и правоохранители заявляли о риске увеличения количество ракетных ударов РФ 24 августа.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости Украины и в день празднования из-за возможных вражеских атак.

В ОК Юг сообщили, что страна-агрессор в канун Дня Независимости Украины увеличивает количество носителей ракет в Черном море.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Запорожье Ракетные удары Война России против Украины

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