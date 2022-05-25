Российские войска ударили четырьмя ракетами по Запорожью, одну из них сбила ПВО

25 мая, 06:43
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Полет ракеты (фото иллюстративное) (Фото:dnepr.express)

Полет ракеты (фото иллюстративное) (Фото:dnepr.express)

Российские оккупанты запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну из них удалось сбить.

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Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

«Сегодня, 25 мая, в 05:13 российские войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью. Одну из них сбило наша ПВО», — говорится в сообщении.

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В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы. Информация будет уточнена впоследствии.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Ракеты Запорожская область Война России против Украины

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