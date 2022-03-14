Спасены от «русского мира». По второму «зеленому коридору» из Луганской области эвакуированы еще более 1700 человек — ОГА

14 марта, 16:30
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Из Луганской области эвакуированы еще более 1700 человек (Фото:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)/Facebook)

Из Луганской области эвакуированы еще более 1700 человек (Фото:Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)/Facebook)

По второму «зеленому коридору» из Луганской области эвакуированы еще более 1700 человек.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Сегодня еще более 1700 человек спасены от „русского мира“. По гуманитарному коридору удалось вывезти около 600 мирных жителей из Северодонецка, 480 — из Рубежного, 260 — из Лисичанска, 130 — из Попасной, 80 — из Горного и 82 человека — из Кременной, еще 80 — на собственном транспорте», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Эвакуация Луганская область Война России против Украины

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