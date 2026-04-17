В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей в пятницу, 17 апреля, объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Об этом сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 22:28. Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Обновлено в 20:10. Отбой угрозы МиГ-31К. В областях начались отбои воздушной тревоги.

МиГ-31К является модификацией российского истребителя МиГ-31 с возможностью использования гиперзвуковой ракеты Кинжал.

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Ночью 17 апреля российские войска атаковали Украину одной баллистической ракетой Искандер-М и 172 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них — шахеты.

Противовоздушная оборона Украины, предварительно, обезвредила 147 российских дронов на севере, юге и востоке страны. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА на восьми локациях, а также падение сбитых воздушных целей и обломков — на четырех локациях.