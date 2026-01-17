Украину атакуют российские БпЛА, в Киеве прогремели взрывы

Блэкаут в Киеве в результате российских атак (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

По всей территории Украины в пятницу, 16 января, дважды объявляли воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К .

03:42 Воздушные силы сообщают о пусках КАБ на Сумщину.

Пуски КАБ на восток Харьковской области.

БпЛА в направлении г. Сумы с севера.

02:46 Киев — отбой воздушной тревоги.

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02:19 В Киеве раздаются повторные взрывы, сообщает Суспільне.

01:40 В Киеве раздаются взрывы, сообщают жители.

01:33 Киев — воздушная тревога.

01:29 Российские БпЛА зафиксированы на севере Киевщины — движутся в направлении Броваров, а также в районе Чернобыля на Житомирщине. На западе Черниговщины беспилотники движутся в сторону Киевского водохранилища.

На востоке Харьковской области БпЛА замечены в направлении Печенегов и Савинцев. Еще один беспилотник зафиксирован южнее населенного пункта Письменное на Днепропетровщине — курсом на Запорожье

Также вражеские дроны приближаются к Киеву с востока. В случае объявления воздушной тревоги немедленно направляйтесь в укрытия.

Фото: /alerts.in.ua

19:03. В Украине отбой воздушной тревоги из-за МиГ-31К.

18:46. Воздушные силы снова сообщили о взлете МиГ-31К и ракетной опасности для всей Украины.

18:20. Отбой воздушной тревоги. Мониторинговые Telegram-каналы пишут об уходе борта от пусковой зоны.

В 18:06 Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К.

МиГ-31К является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 Кинжал.

Фото: alerts.in.ua

В ночь на 16 января страна-агрессор Россия атаковала Украину 76 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 50 из них — шахэды, в том числе реактивные.

Противовоздушная оборона обезвредила 53 российских дрона. В результате атаки зафиксировано попадание 19 БпЛА на девяти локациях, падение сбитых целей и обломков — на одной локации.