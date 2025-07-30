По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
Из-за взлета МиГ-31К по всей Украине объявлена воздушная тревога (Фото: Александр Шипиленко/www.flickr.com)
В среду, 30 июля, по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К.
16:25. Воздушные силы сообщили об отбое ракетной угрозы.
«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — заявили в Воздушных силах.
В ночь на 30 июля российская армия атаковала Украину 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 51 российский дрон на севере и востоке страны.
Ночью 30 июля в Николаеве, Павлограде и Харькове раздавались взрывы во время атаки шахедов. В Павлограде в результате российского обстрела повреждены вокзал, железнодорожные пути и контактная сеть.
В Харькове есть попадания в двух районах, повреждены дома и супермаркет, пострадали три человека.