По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

В среду, 30 июля, по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К.

16:25. Воздушные силы сообщили об отбое ракетной угрозы.

Фото: alerts.in.ua

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — заявили в Воздушных силах.

Фото: alerts.in.ua

В ночь на 30 июля российская армия атаковала Украину 78-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 51 российский дрон на севере и востоке страны.

Ночью 30 июля в Николаеве, Павлограде и Харькове раздавались взрывы во время атаки шахедов. В Павлограде в результате российского обстрела повреждены вокзал, железнодорожные пути и контактная сеть.

В Харькове есть попадания в двух районах, повреждены дома и супермаркет, пострадали три человека.