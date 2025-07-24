По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
Самолет МиГ-31К с ракетой Кинжал на подвеске (иллюстративное фото) (Фото: kremlin.ru)
В четверг, 24 июля, страна-агрессор Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К. По всей Украине объявляли воздушную тревогу.
Обновлено 16:08. Отбой тревоги, сообщили в ПС.
Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности. МиГ-31К может быть носителем аэробаллистических ракет Кинжал.
Ранее 24 июля российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова.
Более 30 человек пострадали, среди них трое детей. Авиабомбы попали по жилому кварталу и предприятию.