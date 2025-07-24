По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

24 июля, 16:08
Самолет МиГ-31К с ракетой Кинжал на подвеске (иллюстративное фото) (Фото: kremlin.ru)

В четверг, 24 июля, страна-агрессор Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К. По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

Обновлено 16:08. Отбой тревоги, сообщили в ПС.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности. МиГ-31К может быть носителем аэробаллистических ракет Кинжал.

Фото: https://alerts.in.ua/

Ранее 24 июля российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова.

Более 30 человек пострадали, среди них трое детей. Авиабомбы попали по жилому кварталу и предприятию.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Миг-31 Х-47 Кинжал Воздушная тревога Война России против Украины

