По всей Украине объявлена воздушная тревога 23 марта, 09:11 NV

Утром в четверг, 23 марта, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Она вновь связана со взлетом российских боевых самолетов в Беларуси.

Как сообщил мониторинговый Telegram-канал Беларускі Гаюн, в 09:00 с аэродрома Барановичи взлетел истребитель сопровождения, а через две минуты с аэродрома Мачулищи — МиГ-31К ВКС РФ.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 9:10 23 марта 2023 года / Фото: alerts.in.ua

Воздушная тревога по всей Украине в последнее время регулярно объявляется именно утром. Накануне она также была связана с активностью вражеской авиации в Беларуси, а именно взлетом российского МиГ-31 с аэродрома Мачулищи. Этот самолет носителем гиперзвуковых ракет Кинжал, которые не может сбивать украинское ПВО.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что таким образом враг пытается держать Украину в напряжении .

