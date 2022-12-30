По всей Украине была объявлена воздушная тревога (обновлено)
Воздушная тревога (Фото:Flickr)
Днем в пятницу, 30 декабря, по всей Украине объявлена воздушная тревога
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.
Обновлено. По состоянию на 12:25 в большинстве областей тревога отменена.
Утром в четверг, 29 декабря, российские оккупанты массированно обстреляли Украину — воздушная тревога продолжалась несколько часов. В результате атаки зафиксировано разрушение в ряде украинских населенных пунктов, в частности, на энергообъектах.
В целом украинские военные смогли сбить 54 из 69 российских ракет.
После атаки Минэнерго сообщило о сложной ситуации с электроснабжением в западных, а также в Одесском и Киевском регионах Украины.