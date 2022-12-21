Воздушная тревога по всей Украине. Беларускі Гаюн пишет о поднятии истребителей, среди них — носитель Кинжалов
Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)
По всей Украине, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога в среду, 21 декабря. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в воздух истребителей, в том числе МиГ-31К, способного нести ракеты Кинжал.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 12:24. После этого она начала распространяться на другие области Украины.
О взлете вражеской авиации Беларускі Гаюн сообщил около 12-ти. Речь идет об аэродромах в Мачулищах (ДРЛО Ил-76 А-50У Сергей Атаянц), Барановичах (два истребителя в сопровождении А-50) и Лиде (предварительно, Су-25).
Также в 12:30 в Мачулищах взлетел МиГ-31К, способный нести ракеты Кинжал.
Накануне Беларускі Гаюн сообщил, что Россия начала перебрасывать военную технику с полигонов Беларуси поближе к украинской границе. После встречи с главой Кремля Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь поставила на боевое дежурство российские С-400 и Искандеры. В ISW предполагают, что ими могут управлять военные РФ.