Воздушная тревога по всей Украине. Беларускі Гаюн пишет о поднятии истребителей, среди них — носитель Кинжалов 21 декабря, 12:35 Истребители МиГ-31 могут быть носителями ракет Кинжал (Фото:Tom_1982/Flickr)

По всей Украине, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога в среду, 21 декабря. Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщает о поднятии в воздух истребителей, в том числе МиГ-31К, способного нести ракеты Кинжал.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 12:24. После этого она начала распространяться на другие области Украины.

О взлете вражеской авиации Беларускі Гаюн сообщил около 12-ти. Речь идет об аэродромах в Мачулищах (ДРЛО Ил-76 А-50У Сергей Атаянц), Барановичах (два истребителя в сопровождении А-50) и Лиде (предварительно, Су-25).

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Также в 12:30 в Мачулищах взлетел МиГ-31К, способный нести ракеты Кинжал.



Фото: alerts.in.ua

Накануне Беларускі Гаюн сообщил, что Россия начала перебрасывать военную технику с полигонов Беларуси поближе к украинской границе. После встречи с главой Кремля Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что Беларусь поставила на боевое дежурство российские С-400 и Искандеры. В ISW предполагают, что ими могут управлять военные РФ.