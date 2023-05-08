По всей Украине объявлена воздушная тревога, в РФ взлетел МиГ-31 8 мая, 12:00 Dmitriy Pichugin/Wikipedia

Около 11:55 дня в понедельник, 8 мая, во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, взлет истребителя, который является потенциальным носителем ракет Кинжал, произошел из аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

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Также наблюдается активность вражеской тактической авиации в Брянской и Курской областях РФ.

Фото: Скриншот сайта alerts.in.ua

6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что ПВО Украины впервые сбила российскую аэробалистическую ракету Кинжал. Это произошло во время атаки оккупантов в ночь на 4 мая.

О сбитом Кинжале над Киевом за день до этого сообщило военное издание Defense Express. Более суток командование ВСУ не подтверждало эту информацию.