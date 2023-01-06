По всей Украине объявляли воздушную тревогу. В Беларуси взлетали истребители (обновлено)

6 января, 14:42
Поделиться:
В Беларуси взлетал МиГ-31, потенциальный носитель гиперзвуковых ракет Кинжал (Фото:NV)

В Беларуси взлетал МиГ-31, потенциальный носитель гиперзвуковых ракет Кинжал (Фото:NV)

Днем в пятницу, 6 января, по всей Украине объявляли воздушную тревогу.

По состоянию на 12:50 тревога была объявлена во всех областях страны и в Киеве. Она длилась почти два часа.

Вероятно, масштабная тревога во всех областях страны была связана с тем, что в Беларуси взлетели российские истребители, один из которых — МиГ-31К, способный нести гиперзвуковые ракеты Кинжал.

Видео дня

Скриншот alerts.in.ua
Фото: Скриншот alerts.in.ua

Беларускі Гаюн сообщал в Telegram о взлете истребителей в Барановичах.

Позже стало известно о взлете МиГ-31 в Мачулищах.

Перед этим масштабную воздушную тревогу объявляли 4 января, она длилась около двух часов.

https://www.youtube.com/watch?v=_bR6MoOJk2Y&t=778s

Ранее оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

В Воздушных силах сообщили, что войска РФ могут готовиться к новому массированному ракетному удару 7 января.

4 января в ГУР МО заявили, что следующий массированный ракетный удар со стороны РФ зависит от многих факторов, в частности от количества ракет. Обычно страна-террорист готовится к атаке 1,5−2 недели.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Беларусь Миг-31 Война России против Украины Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X